Lyon : des dizaines de gilets jaunes rassemblés dans le 6e arrondissement

Une manifestation à l’appel des gilets jaunes et d’autres mouvements, a eu lieu ce samedi, en début d’après-midi (14h) dans le 6e arrondissement lyonnais. Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées pendant plus d’une heure au niveau de la place Lyautey.



Un important dispositif policier a été mis en place. Le pont Morand et le quai Sarrail ont été temporairement coupés à la circulation. Mais les manifestants ont depuis quitté les lieux.



Pour rappel, la préfecture du Rhône avait mis en place un périmètre d’interdiction de manifester en centre-ville, de 8h à 22h.