Lyon deuxième destination préférée des Français cet été

Lyon plait aux touristes en ce temps de post-confinement. Trainline, plateforme indépendante de vente de billets de train et de bus, a dévoilé ce jeudi son baromètre des destinations que les Français recherchent le plus cet été.

La capitale des Gaules est très prisée pour les voyages courts, de moins de trois jours. 53% des voyageurs viendraient pour une durée courte entre Rhône et Saône. Ce sont bien, selon ce baromètre, les Parisiens qui privilégient le plus les voyages à Lyon.

Les grandes métropoles séduisent toujours autant puisque le trio historique Paris, Lyon et Marseille s’accapare le podium. On retrouve ensuite Bordeaux et Montpellier aux 4e et 5e places. Les régions Sud et Occitanie sont les mieux représentées avec deux villes chacune.