La circulation des trams T1, T2 et T6 perturbée aujourd’hui à Lyon. Non à cause de la pluie mais à cause d’une rupture de canalisation. Une quinzaine de sapeurs-pompiers sont intervenus pour une opération de pompage alors que la circulation a été coupée aux automobilistes et aux trams. La reprise du trafic est estimée vers 13h.

Ligne T1 - 7h03 - Circule de IUT Feyssine à Perrache - Bus relais - Reprise estimée à 13h - Chaussée inondée — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) May 30, 2024