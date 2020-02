La ligne de métro B sera de nouveau coupée à la circulation lundi et mardi soir aux alentours de 21h en raison des travaux d’automatisation qui se poursuivent dans le métro lyonnais.



Pour rappel, la ligne B devrait être automatique à partir d’automne 2020. Des bus relais seront mis en place lundi et mardi soir, ils desserviront toutes les stations entre Charpennes et gare d’Oullins.