Lyon : le tribunal ordonne une expertise des sites d’Arkema et Daikin

Le 28 mars dernier, la Métropole de Lyon a saisi la justice pour engager une expertise spécifique sur la pollution de l'eau à proximité des sites industriels Arkema et Daikin.

Vendredi dernier, l'autorité judiciaire a donné raison à l'institution publique et exige une analyse indépendante pour déterminer la responsabilité des deux usines dans la pollution par les PFAS (substances per- et polyfluoroalkyles) dans l'eau de la Métropole. Le coût pour traiter la pollution de l'eau par les PFAS dans le bassin lyonnais s'élève à 5 millions d'euros.

ML