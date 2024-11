Lyon : les lignes S4 et S12 vont être renommées

Dans le cadre du projet Presqu'île à Vivre, impliquant notamment la fermeture à la circulation de la dernière portion de la rue de la République entre les Cordeliers et l'Hôtel de Ville, le Sytral prévoit une réorganisation de ses arrêts et de certaines lignes dans le centre-ville de Lyon. Conséquence : à partir de juin 2025, les lignes S4 et S12 seront renommées S4A et S4B pour permettre "une desserte plus fine des quartiers du plateau de la Croix-Rousse et du haut des pentes," avec des correspondances optimisées avec le métro C.

EP