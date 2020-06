Lyon : l’Établissement français du sang appelle à la mobilisation générale

En cette période de déconfinement, les donneurs se font de moins en moins nombreux. Les réserves de sang sont au plus bas, et viennent de dépasser le seuil d’alerte.



Afin d’inverser la tendance et d’honorer la journée mondiale des donneurs qui se déroule le 14 juin, l’Établissement français du sang et la ville de Lyon organisent une grande collecte les 11, 12 et 13 juin prochains.



Pour y participer, il suffit de réserver un rendez-vous en ligne, et de sélectionner un des deux centres mis à disposition entre le Palais de Bondy (à deux pas de la gare St Paul Lyon 5), et la Maison du Don Lyon Confluence.