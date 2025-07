À Autun, la base de loisirs Marcel-Lucotte modernise son aire de glisse avec la rénovation du pumptrack, un nouveau skatepark et un plateau mobi’ludique pour l’apprentissage du vélo. Les travaux, débutés en juillet, s’achèveront en octobre pour un budget total de plus de 416 000 euros. Ce projet, co-construit avec les habitants et clubs, vise à répondre aux attentes actuelles des usagers.

C.P