Lyon ouvre un gymnase pour mettre des familles à l’abri

La Ville de Lyon a ouvert le gymnase Louis Chanfray, situé dans le 2e arrondissement pour accueillir des familles hébergées jusqu’ici dans les écoles de la Ville.

Cela représente 76 personnes dont 46 enfants au total. Pour le maire de Lyon, Grégory Doucet “Les congés de Noël débutent aujourd’hui et plusieurs dizaines de familles avec enfants sont sans toit à Lyon. C’est intolérable.”



La gestion de ce site est confiée, via un financement de la Ville de Lyon, à la Fondation Armée du Salut. L’association assure l’accompagnement social des familles, en relai des collectifs et soutiens existants dans les différents établissements.

Le gymnase Louis Chanfray, fait partie du dispositif Plan Froid. Il a été équipé dès ce vendredi. Le site restera ouvert jusqu’au 3 janvier.

Cette mesure complète l’action de la Ville engagée dans le dispositif Zéro enfant à la rue et l’ouverture de plus de 100 places d’hébergement d’urgence et de logement dans le patrimoine immobilier municipal.