Lyon : plusieurs fermetures nocturnes cette semaine sur les routes

Des itinéraires bis sont à prévoir. Plusieurs travaux vont impacter vos conditions de circulation cette semaine. Du 20 au 26 juillet, certaines routes seront bloquées pendant la nuit.

Ce lundi 20 juillet, des travaux d’entretien seront notamment effectués sur la D301, Boulevard Urbain Sud, de 21 heures à 6 heures du matin. La circulation sera interdite entre le nœud de Vénissieux et le nœud de Feyzin, en direction de l’A7.

La nuit suivante, le mardi 21 juillet, les automobilistes ne pourront pas circuler dans le Tunnel des Tchécoslovaques, de 21h à 6h le lendemain, là encore pour des travaux d’entretien.

De lundi à vendredi, des travaux de maintenance seront aussi effectués dans les tunnels de l’A89, entre Balbigny et La Tour-de-Salvagny. La voie rapide sera neutralisée, alternativement, entre les échangeurs numéro 33 (Balbigny) et 35 (Tarare Est), entre 20h et 6h.