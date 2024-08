Lyon : réouverture du passage Pompidou

Fermé depuis 6 ans, le passage sous voie ferrée de l’avenue Pompidou à Lyon est de nouveau accessible depuis son inauguration ce mercredi matin. Le chemin était fermé en raison des travaux d’agrandissement de la gare et de la construction du To Lyon. Cet axe permet les traversées est-ouest du pôle d’échanges et les liaisons au sein du 3e arrondissement de Lyon. Près de 50 000 personnes devraient emprunter ce passage chaque jour.

Le nouvel aménagement comprend une piste cyclable, 52 nouveaux arceaux pour vélos, un espace de stationnement pour les trottinettes, ainsi qu'une nouvelle station Vélo’V de 40 places.

ML