Lyon Street Food Festival : un rendez-vous gourmand et festif à ne pas manquer !

Du 13 au 16 juin, le Lyon Street Food Festival revient en force pour sa 8ème édition ! Cette année, le festival investit Les Grandes Locos, nouveau lieu emblématique de la culture lyonnaise. Pendant 4 jours, préparez-vous à une explosion de saveurs et de festivités ! Le festival célèbre la diversité culinaire en rassemblant une centaine de chefs et pâtissiers français et internationaux pour concocter en direct plus de 200 recettes Street Food. Vous pourrez également profiter de 60 concerts, DJ set et shows sur les scènes intérieures et en plein air.