OL – Lens : Lyon a besoin d’une victoire pour rester dans la course au podium

La Ligue des champions est encore accessible, mais l’OL (7e) n’a plus vraiment le droit à l’erreur. À trois journées du terme, les Lyonnais devront probablement réussir un carton plein pour espérer accrocher le podium : trois victoires pourraient suffire, mais rien n’est garanti : tout dépendra aussi des résultats de la concurrence. Vendredi, Nice est passé devant Lyon en dominant Reims (1-0). Strasbourg aussi samedi en dominant le PSG (2-1). Même s'il restait à savoir, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le résultat de Saint-Etienne-Monaco, Lyon avait la certitude d'être septième avant de recevoir Lens. Avec donc une obligation absolue de victoire.

Mikautadze et les Lyonnais continuent d'affirmer qu'un carton plein sera suffisant pour permettre à l'OL d'accéder à la LDC

C’est dans ce contexte pesant que les hommes de Paulo Fonseca reçoivent Lens (8e) ce dimanche, dans un Groupama Stadium qui devrait pousser fort avec plus de 50 000 spectateurs attendus. Avec quatre victoires consécutives à domicile, l’OL a retrouvé une vraie solidité sur ses terres, et une cinquième victoire d'affilée à domicile serait du jamais vu depuis la fin de l’exercice 2017/2018 (6).

Mais Lens, malgré une large défaite à domicile devant Auxerre (0-4) la semaine dernière, n’est pas le genre d’adversaire à se laisser bousculer en déplacement. Les Nordistes affichent le troisième meilleur bilan de Ligue 1 à l’extérieur, et n’ont perdu que quatre fois loin de Bollaert cette saison (seul le PSG fait mieux avec une défaite en déplacement).

Au-delà du résultat, la manière pourrait aussi compter : la différence de buts pourrait jouer un rôle déterminant. L’OL serait donc bien inspiré de soigner son efficacité offensive.

Paulo Fonseca évoque le sprint final

Enfin, tous les regards lyonnais se tourneront aussi vers le Lille – Marseille programmé dans la foulée dimanche soir. Un choc qui pourrait rebattre les cartes dans cette lutte pour la LDC où chaque point et chaque but compteront. A première vue, l'OL aurait plutôt intérêt à ce que l'OM prenne le large et gagne dans le Nord, ce qui permettait à Lyon de doubler le LOSC. A condition évidemment d'avoir auparavant pris les trois points devant Lens. Les Gones peuvent aussi devancer les Dogues à la différence de buts en battant Lens et si Lille-Marseille se termine sur un match nul.

Le groupe lyonnais : Lacazette suspendu

