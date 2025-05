Betclic Elite : l’Elan Chalon s’impose contre Strasbourg et assure sa place en play-in !

Au terme d'un vrai combat, l'Elan Chalon a signé sa cinquième victoire consécutive à domicile ce samedi soir au Colisée contre Strasbourg (86-78) à l'occasion de la 28e journée de Betclic Elite. Grâce à ce nouveau succès, les Bourguignons seront au rendez-vous du play-in, puisqu'ils sont désormais assurés de terminer à la 10e place du classement au minimum. Fantastique !

Une fois n'est pas coutume, c'est le duo composé de Lionel Gaudoux (15 points et 7 rebonds) et Yohan Choupas (15 points et 2 passes décisives) qui a brillé ce soir offensivement. Mais Strasbourg a apporté une belle résistance tout au long de la rencontre.

Les joueurs d'Elric Delord sont provisoirement 7e du classement en attendant les autres résultats de la 28e journée. Ils se déplaceront sur le parquet de Gravelines-Dunkerque samedi prochain (20h30), avant de recevoir Monaco lors de la dernière journée le 17 mai prochain (18h).