Lyon : un appel à témoins lancé par la police après la disparition d’un quadragénaire

Cet appel à témoins dans le Rhône.

Un homme est porté disparu il s’appelle David Michel, il a 45 ans et il n’a plus donné de signe de vie depuis la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 avril à Lyon.

La police a donc lancé un appel à témoins.

Selon le signalement communiqué par les forces de l’ordre, David Michel mesure entre 1,65 m et 1,70 m, a une corpulence trapue, les yeux bleus (il porte des lunettes ou des lentilles), les cheveux bruns poivre et sel et une barbe de quatre jours.

Toute personne disposant d’informations utiles à l’enquête est invitée à contacter les enquêteurs du commissariat de Lyon 1er et 4e arrondissements au 04 37 26 25 40.