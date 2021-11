Lyon : un handicapé et sa mère agressés devant la gare Part-Dieu

Vendredi soir, un jeune handicapé mental et sa mère ont été agressés par quatre individus devant la gare de la Part-Dieu à Lyon, d’après Le Progrès. En cause, un regard qui aurait déplu et qui auraient incité les agresseurs à s’attaquer à la mère et son fils.

Un individu interpellé

Peu après 19h, la victime âgée de 25 ans a été rouée de coups sous les yeux de sa mère. Cette dernière a alors tenté de s’interposer mais a été bousculée et projetée au sol. Les agresseurs ont alors pris la fuite mais l’un d’entre eux a été interpellé et placé en garde à vue. Il a reconnu les faits. L’enquête se poursuit pour retrouver les trois autres membres du groupe.

Cette agression intervient presque cinq ans jour pour jour après celle de Marin, un étudiant qui avait défendu un couple s’embrassant dans la rue. L’agression avait également eu lieu près de la Part-Dieu.