Lyon : un nouveau périmètre d’interdiction de manifester ce samedi

Comme le week-end dernier, les manifestations seront de nouveau interdites ce samedi dans le centre-ville lyonnais.



Un arrêté préfectoral a été publié pour interdire “les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs” ce samedi, entre 8h et 22h. La Préfecture du Rhône craint une nouvelle action de la part des gilets jaunes.



Le périmètre d’interdiction s’inscrira dans une large partie de la Presqu’île lyonnaise entre Bellecour et les Terreaux. La rue Victor-Hugo est aussi comprise dans cette zone d’interdiction.