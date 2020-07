Lyon : un préavis de grève pour les agents des piscines municipales

Ils dénoncent leurs conditions de travail. Les agents des piscines municipales, via la CGT Ville de Lyon, ont déposé un préavis de grève pour “le mois de juillet dans un premier temps”.

Ils mettent en cause le protocole sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, jugé inapproprié, et la sécurité des agents. Ils déplorent “moins de monde à accueillir, mais plus de protocole, plus de questions souvent sans réponse”.

“Nous veillerons à la présence d’une sécurité suffisante notamment avec les collègues de la police municipale, le renfort de la police nationale et les éducateurs de rue”, prévient la CGT Ville de Lyon.