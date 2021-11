Lyon : la grande concertation concernant le réaménagement des quais du Rhône commence ce lundi

Les Lyonnais sont appelés à donner leur avis concernant le projet de réaménagement de la rive droite des quais du Rhône, entre les ponts de Lattre de Tassigny et Gallieni, et en passant par les ponts Morand, Lafayette, Wilson, Guillotière et Université, qu’entendent mettre en place la Ville de Lyon ainsi que la Métropole.

Un projet pour lequel les habitants vont être concertés une première fois à l’occasion d’une grande concertation organisée dès ce lundi 8 novembre et jusqu’au 30 décembre.

La municipalité et le Grand Lyon souhaitent réaffecter cet espace et y réduire la place de la circulation des voitures, en y favorisant l’accès aux piétons, « aux mobilités actives, aux transports en commun, aux activités économiques, ludiques, récréatives, sportives et culturelles en retissant un lien avec le fleuve et en offrant un paysage végétal généreux ».