Lyon : une course pour lutter contre le cancer du sein

Le centre de lutte contre le cancer Léon Bernard organise une course le 29 septembre prochain, au Parc de la Tête d'Or. Une course qui à pour objectif de récolter des dons pour la recherche et la lutte contre le cancer du sein.

C'est déjà la 5e édition de cette course. L'année dernière elle a rapportée 330 000 euros de dons avec 5 300 participants et ce sont au total près d'un millions d'euros générés depuis sa création.

La course est ouverte à tous et avec deux formats. Une balade urbaine de 5km ou une course à pied de 9km, aussi réalisable en marche rapide.

Il faut s'inscrire sur le site internet et choisir une formule : la formule "Ambassadeur" totalement gratuite mais qui nécessite la récolte d'un minimum de 100 euros de dons, ou alors une inscription classique qui se valide suite à un don au centre Léon Bernard (35 euros avant le 31 mai, 40 euros avant le 31 juillet et 45 euros jusqu'au 28 septembre inclus).

