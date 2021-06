M6 appelle à ne pas regarder la finale de “Top Chef”

Ce n’est pas commun, M6 appelle à… ne pas regarder “Top Chef” ce mercredi soir. La chaine invite les téléspectateurs a préféré à se rendre dans les restaurants, qui rouvrent leurs portes.

“Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Paul Pairet (les jurés de l’émission) s’étant beaucoup impliqués pour leurs collègues et confrères durant toute la crise de la Covid, il nous a semblé important d’appuyer leur combat et de les accompagner pour ce jour important pour tous les restaurateurs”, a expliqué la chaîne.

Outre les quatre jurés, “les candidats de l’émission relaieront aussi toute la journée des messages pour inciter les Français à retourner au restaurant”

Pour les inconditionnels de Top Chef, qui décide d’opter pour une petite sortie ce soir, l’émission sera bien évidemment disponible en replay