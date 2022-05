Mâcon : les anti-Linky déboutés par la justice

Ce lundi, le tribunal judiciaire de Mâcon a rendu son jugement concernant le litige qui oppose 104 habitants du département de Saône-et-Loire à la société Enedis, au sujet des compteurs intelligents Linky.

En mars dernier, les habitants étaient en total désaccord pour mettre en place des compteurs de la société en remplacement de leurs vieux compteurs électriques.

Ces anti-Linky désirent qu’on laisse le choix à chacun d’opter ou non pour l’installation du nouveau compteur, qu’ils jugent être une atteinte à la vie privée, puisqu’il peut selon eux reconstituer les faits et gestes des usagers et aurait un impact néfaste sur leur santé.

Mais le tribunal a décidé de rejeter la demande et ces derniers ont été déboutés. La justice a en effet jugé les demandes des opposants irrecevables et ces derniers ont été condamnés à verser 5 000 euros à la société Enedis, pour couvrir les frais de justice.

Mais le combat des anti-Linky n’est pas terminé, puisqu’une nouvelle affaire doit être jugé dans les prochaines semaines à Chalon-sur-Saône.