Matt Pokora sera le parrain du Téléthon cette année

Les vendredi 4 et samedi 5 décembre, Matt Pokora sera le parrain du Téléthon 2020 ! En direct sur les chaînes de France Télévisions et partout en France dans plus de 17 000 animations, cette nouvelle édition donnera aux

familles la force de Guérir.

« C’est avec une grande joie et une immense fierté que j’ai accepté d’être le parrain du Téléthon cette année. On se connait, régulièrement je suis venu sur le plateau. Je connais le combat des familles, des parents, des enfants, de leurs proches. Je sais la passion et l’énergie des chercheurs. Et je sais aussi les espoirs et maintenant… les victoires ! On va être fort et tous ensemble, vous pouvez compter sur moi » a déclaré l’artiste.

L’an dernier, plus de 87 millions d’euros avaient été récoltés.