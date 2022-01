Mercato : l’OL officialise l’arrivée de Romain Faivre

Cela n’était plus qu’une question de temps, c’est désormais officiel : l’Olympique Lyonnais a annoncé ce lundi l’arrivée de Romain Faivre en provenance de Brest.

Le milieu offensif de 23 ans s’est engagé avec l’OL pour quatre ans et demi, soit jusqu’au 30 juin 2026. Le montant du transfert s’élève quant à lui à 15 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 2 millions de bonus et un intéressement de 15 % sur une éventuelle plus-value, précise le communiqué du club.

L’international Espoirs français est l’une des révélations de la saison en Ligue 1, lui qui a déjà inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 21 apparitions en championnat avec le Stade brestois, qu’il a rejoint à l’été 2020 et avec lequel il a disputé 59 matches pour 14 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, après avoir passé trois saisons à l’AS Monaco, son club formateur.

Présent ce lundi après-midi à l’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, Romain Faivre portera le numéro 15.