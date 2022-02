Métropole de Lyon : des perturbations attendues au sein du réseau TCL ce mercredi

L’ensemble du réseau TCL sera perturbé du matin au soir, mercredi, suite à l’appel à la grève de plusieurs syndicats. Les transports en commun ne fonctionneront que de de 6h30 à 19h30, tandis que les métros C et D ne circuleront pas de la journée, tout comme les tramways T1, T5 et T7.

Les syndicats craignent une division du marché des transports en commun lyonnais vers une multitude d’entreprises privées alors que la délégation de service public liant le Sytral à Keolis se termine fin 2022.

Metro :

La ligne A circulera avec une fréquence de 4 minutes.

La ligne B circulera avec une fréquence de 5 minutes.

Pas de lignes C et D.

Tramway :

La ligne T2 circulera avec une fréquence de 6 à 7 minutes.

La ligne T3 circulera avec une fréquence de 9 minutes.

La ligne T4 circulera avec une fréquence de 8 à 10 minutes.

La ligne T6 circulera avec une fréquence de 10 à 12 minutes.

Pas de lignes T1, T5 et T7.

Funiculaire :

Les lignes F1 et F2 circuleront normalement.