Mila : 4 à 6 mois de prison avec sursis pour 11 accusés

Les 11 personnes jugées en juin dernier, pour les menaces de morts envers Mila, ont écopé de 4 à 6 mois de prison avec sursis.



Pour rappel, la jeune iséroise avait été harcelé et menacée de mort sur les réseaux sociaux après une vidéo polémique sur l’islam. Chaque prévenu devra verser 1500 euros à Mila, pour les dommages et intérêts, ainsi que 1000 euros pour ses frais d’avocats. .



Un douzième prévenu n’a pas condamné suite à un vice de procédure et le treizième accusé a lui été relaxé.