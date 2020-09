Mila de nouveau menacée de mort et de viol

À l’occasion d’un séjour linguistique à Malte, la jeune iséroise a de nouveau été menacée en août dernier. L’adolescente de 17 ans aurait été reconnue par un homme présent dans son hôtel.



Selon Le Canard Enchaîné, elle aurait alors été menacée de mort et de viol à plusieurs reprises. Après avoir signalé l’incident au responsable de son séjour, l’agresseur a été interpellé et jugé deux jours après l’incident. Il a été condamné à un an de prison avec sursis.



Pour rappel, Mila avait publié une vidéo en janvier dernier où elle critiquait violemment l’Islam. Depuis, la jeune fille subit régulièrement de nombreuses menaces.