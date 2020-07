Miribel : c’est parti pour une nouvelle édition de “Livres à l’eau”

Ce mercredi, l’événement « Livres à l’eau » revient pour une nouvelle édition au Grand Parc Miribel Jonage.

Dans le cadre de la manifestation nationale « Partir en livre », cette manifestation est dédiée à l’univers du livre et labellisé par le CNL (Centre National du Livre).

Conditions sanitaires obligent, le format s’adapte à la situation tout en garde son essence même, à savoir le partage, l’évasion autour de la lecture et le moment de détente. Pour cela le programme est riche avec des ateliers par les illustratrices Marin Rivoal et Julia Woignier, et un atelier Pop-Up par la compagnie Léopoldine Papier. Il y aura également des spectacles de la compagnie des Lézards Dorés ainsi que des contres et histoires par Ernest Afriyé et le musicien Sadoo.

Pour participer rendez-vous sur la plage du Fontanil au bord du lac des Eaux Bleues, les mercredis 8 et 15 et les samedis 11 et 18 juillet. C’est gratuit et ouvert à tous, sans réservation.