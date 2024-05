« Mon corps vieillissant, mes choix » : les actions de la Métropole de Lyon avec les séniors

Hier après-midi, au cœur de l’hôtel de ville, a eu lieu l’inauguration de l’exposition « Mon corps vieillissant, mes choix ». Ce projet est une initiative de la municipalité de Lyon, engagée depuis 2020 à faire de Lyon une ville où il fait bon vieillir.

Depuis plusieurs mois, une trentaine de jeunes en service civique ont mené des projets autour du thème « les corps vieillissants » dans des résidences séniors et les EHPAD municipaux. Ces résidences ont pu expérimenter diverses activités axées sur les thèmes suivants : le mouvement, l’image, la sensorialité et le soin de soi. Les résidents ont participé à des séances de biodanza, de body painting, de shooting photo, de couture, et bien plus encore.

L’exposition interactive, qui comprend des photos, des démonstrations et des activités, a été présentée par les jeunes des services civiques solidarité séniors de la Ville de Lyon et par l’association Tiss’Âge.

L’année prochaine, le thème portera sur la sexualité. Alexandre Chevalier, adjoint au maire délégué au lien intergénérationnel et à la qualité de vie des aîné.es, vise à faire changer les regards sur les seniors.

J.D