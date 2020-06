Municipales 2020 : une participation en baisse à 12h

Selon les premières estimations, le taux de participation pour ce second tour des élections municipales et métropolitaines (16,69 %) est en baisse par rapport à 2014 (19,24 %) dans le département du Rhône. En revanche, peu d’écart avec la participation du premier tour (16,60 %), trois mois auparavant.



Au niveau national, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, la mobilisation des électeurs dans les bureaux de vote est en baisse (15,29 %) par rapport au premier tour (18,38 %). À titre de comparaison, le taux de participation national pour ce second tour est largement inférieur à celui de 2014 (19,83 %) ou encore celui de 2008 (23,68 %).