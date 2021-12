Musique : OrelSan ciblée par une pétition après avoir utilisé le mot “mongol” dans une de ses chansons

Près de 13 000 personnes ont signé une pétition sur le site Change.org pour dénoncer les propos tenus par le chanteur Orelsan dans son nouveau titre « L’Odeur de l’essence », diffusé depuis le 17 novembre dernier, dans lequel il utilise le mot “mongol”, source du scandale.

« On prend des mongols, leur donne des armes/Appelle ça justice, s’étonne des drames », chante OrelSan dans ce morceau, qui utilise le terme juste après : « Depuis qu’les mongols sont dev’nus des experts/Entourés d’mongols, l’Empire mongol/On fait les mongols pour plaire aux mongols ».

Des propos que déplore l’association Routes nomades, qui est à l’origine de cette pétition : « Comme vous le savez, le terme “mongol” définit l’identité culturelle et nationale de tout un peuple. Ce nom, qui devrait être neutre comme les adjectifs “français”, “anglais”, “juif”, “inuit” et bien d’autres, est malheureusement encore et toujours en usage en français, connoté d’idiot ».