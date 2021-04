Nantes – OL : l’avant-match

L’OL se déplace à Nantes ce dimanche (21h) dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Au terme d’un match globalement maîtrisé contre Angers dimanche dernier (3-0), l’OL a enfin renoué avec la victoire en championnat, la dernière remontant à la 28e journée face à Rennes (1-0). Les Lyonnais, quatrièmes au classement, doivent enchaîner une seconde victoire de rang pour ne pas laisser le trio de tête, composé de Lille, Paris et Monaco, se détacher. Le nul de Lille vendredi devant Montpellier (1-1) offre la possibilité aux Gones de revenir à trois points des Dogues avant de les recevoir dans une semaine.

Privé de Kadewere et de Benlamri, Rudi Garcia peut compter sur le retour de blessure d’Aouar, même si le numéro 8 ne sera utilisé qu’en cours de partie à la Beaujoire.

L’adversaire :

Avant-dernier du championnat au coup d’envoi de cette journée, Nantes ne compte qu’une victoire lors de ses sept dernières rencontres de Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites). Les Canaris s’étaient imposés à Paris (1-2) lors de la 29e journée de championnat. Le week-end dernier, les hommes d’Antoine Kombouaré, aux commandes du club depuis deux mois, se sont inclinés dans le derby sur le terrain du Stade Rennais (1-0). “C’est une saison compliquée, concède le coach. Mais peu importe la manière dont on va se maintenir, si on doit passer par les barrages on le fera, mais on y croit jusqu’au bout”,

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent.OL) : ‘’Il faut qu’on arrive sur les confrontations directes avec le plein de points. Ce sera difficile à Nantes qui veut se sauver. On est quatrième, que voulez-vous qu’il nous arrive de pire ? Rien. Il faut qu’on gagne les matchs et qu’on prenne tous les risques pour le faire.’’

Antoine Kombouaré (ent. FCN) :

𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ : "Nous avons l'ambition de remporter les trois points face à l'@OL, nous avons gagné face à Paris donc nous savons que c'est possible." pic.twitter.com/dKA1HQqXx7 — FC Nantes (@FCNantes) April 16, 2021

Le joueur à suivre :

Double buteur face à Angers dimanche dernier, Memphis Depay a inscrit huit buts en championnat en 2021, et dix en ajoutant ses deux réalisations en Coupe de France. Joueur le plus prolifique côté lyonnais en Ligue 1 cette saison (16 buts), le capitaine lyonnais occupe la troisième place au classement général des buteurs, derrière Mbappé et Ben Yedder. Le Néerlandais est impliqué dans 179 séquences dans le jeu amenant à un tir en Ligue 1 2020/21, c’est au moins 34 de plus que tout autre joueur.

Le saviez-vous ?

Lucas Paqueta a officialisé par inadvertance le nouveau maillot de l’OL en le postant sur son compte Instagram au moment de la séance photo cette semaine. Trop tôt, car Adidas et l’OL ne vont pas communiquer tout de suite. Le Brésilien l’a effacé. Trop tard, le mal (le bien plutôt, vu la beauté du maillot) était fait…

Paqueta, il a mis sur Instagram le nouveau maillot 21/22 😍😍 pic.twitter.com/34P1DOQ6Et — Max (@MaxOL69) April 16, 2021

Nantes-OL, 33ème journée de Ligue 1, à vivre ce dimanche dès 20h45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !