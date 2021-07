Noël Le Graët doit rencontrer Didier Deschamps cette semaine

Après l’échec en 8e de finale de l’Euro face à la Suisse, Didier Deschamps doit faire le point avec le président de la Fédération française de Football, Noël Le Graët “Je le reçois cette semaine. […] D’abord c’est un ami. C’est quelqu’un qui, depuis que je l’ai pris, n’a jamais déçu. Il est fidèle, il est organisé. Et c’est le premier échec. On peut parler un peu d’échec, on ne va pas non plus se voiler la face...”



Pour rappel, le sélectionneur est sous contrat jusqu’au Mondial 2022.



Noël Le Graët a indiqué dans Téléfoot, ne pas se projeter encore sur l’arrivée de Zidane. “Non, non. Soyons clairs : chaque chose en son temps. On a une année déjà de qualifications, il faut se qualifier.”