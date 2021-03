Nordahl Lelandais lié à une nouvelle affaire ?

Nouveau rebondissement dans le dossier Nordahl Lelandais. La justice a fait exhumer le corps de Thomas Rauschkolb. Le jeune homme de 18 ans est décédé, en Savoie il y a 5 ans et demi, non loin d’une discothèque que fréquentait Nordahl Lelandais.



Selon Le Parisien, l’exhumation a été ordonnée par un juge d’instruction de Chambéry dans le but de réaliser une autopsie qui pourrait s’avérer décisive pour la suite de l’enquête.



Depuis le début de l’affaire, la famille de Thomas Rauschkolb est persuadée que le décès n’est pas accidentel. Le jeune homme avait quitté la discothèque en laissant sa doudoune au vestiaire en plein mois de décembre, il avait pris la direction opposée à son domicile, une chaussure et sa ceinture ont été retrouvées sur un grillage.



A noter qu’une ex-compagne de Nordahl Lelandais avait également indiqué il y a plus d’un an que les enquêteurs devraient “creuser le dossier Thomas Rauschkolb”