Norris Cole et Ismael Bako quittent l’ASVEL

L’ASVEL a officialisé ce dimanche les départs de Norris Cole et d’Ismael Bako. Le meneur américain et le pivot belge ne porteront donc plus le maillot villeurbannais la saison prochaine. Ils étaient pourtant liés à l’ASVEL jusqu’en 2022.



Le club rhodanien a tenu à remercier ses deux joueurs dans un communiqué. “Norris a fait preuve d’un professionnalisme sans faille et d’une mentalité exemplaire tout au long de son année villeurbannaise, jouant notamment un rôle prépondérant dans le titre de champion de France acquis le mois dernier. Quant à Ismael, il restera un personnage qui aura marqué les deux dernières années de LDLC ASVEL. Prometteur dès ses débuts, il a confirmé tous ses progrès lors de sa deuxième saison, pour terminer de la plus belle des façons, en jouant son meilleur basket lors du Final Four de Rouen.”

