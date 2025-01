OL : ce qu’il faut retenir de la conf. de Textor et Fonseca

John Textor a présenté ce vendredi en début d'après-midi le nouvel entraîneur de l'OL Paulo Fonseca, engagé avec l'OL jusqu'en 2027. Voici les principales déclarations :

Paulo Fonseca (entraîneur OL) : "Je suis très motivé, je comprends le projet et le grandes ambitions de l'OL. Je suis ici car John Textor a confiance en mon travail et aussi car je crois beaucoup en la qualité de nos joueurs. Nous avons la possibilité la performance des joueurs. Je suis un entraîneur qui a la volonté de dominer les matchs, nous avons les joueurs pour le faire. Nous devons améliorer notre organisation défensive. Je suis ici avec beaucoup d'ambitions. Nous devons comprendre la situation. Pierre a fait un bon travail jusqu'à présent. Nous devons comprendre la situation des supporters. Je reconnais le travail de Pierre mais aujourd'hui nous commençons une étape différente, je pense que les supporters le comprennent aussi. Je veux dire que je connais l'atmosphère dans ce stade, j'ai joué quatre fois ici. Je n'ai pas de doute qu'avec les supporters nous pouvons faire de l'OL un club plus fort."

"Nous pouvons jouer dans différents systèmes. Normalement, je suis un entraîneur de 4-2-3-1 mais le plus important est la dynamique de la structure. Je dois bien connaître les caractéristiques des joueurs pour trouver la meilleure dynamique. Je connais les joueurs mais c'est différent quand tu travailles avec eux. La structure n'est pas le plus important, le plus important c'est le dynamisme. Nous n'avons pas beaucoup de temps mais nous commençons à travailler pour être clair avec les joueurs au sujet de ce que nous voulons faire lors du prochain match, c'est le plus important."

"Ici nous avons l'opportunité de voir davantage de jeunes joueurs. Il faut choisir le meilleur moment pour les intégrer. Le principal objectif est que notre équipe gagne mais je serai attentif aux jeunes. Dans le futur, je pense que nous pourrons voir plus de jeunes joueurs de l'Académie."

"Nous avons toujours l'ambition de gagner. Ce ne sera pas différent dimanche à Marseille."

Le podium ? "C'est l'ambition. Nous devons aborder chaque match pour le gagner. Si nous avons cette mentalité, nous pourrons faire de magnifiques choses."

L'effectif : "Je suis content de l'effectif actuel. Cela dépendra des opportunités de faire quelque chose mais la priorité actuelle est d'améliorer la qualité de notre travail, la mentalité. Honnêtement, je ne suis pas préoccupé. Je suis ici pour travailler avec les joueurs que nous avons, mais dans le football nous savons qu'une bonne opportunité peut se produire."

Les premiers mots de Paulo Fonseca

Fonseca sur le fait de succéder dans un contexte particulier à Pierre Sage

John Textor (propriétaire OL) : "Je peux être en désaccord avec votre idée. Nous avions des supporters connectés avec Pierre, je l'étais aussi. Pierre nous a aidé à nous reconnecter au niveau du coeur avec le club. Mais beaucoup de supporters nous ont dit avant et après la décision qu'ils la comprennent. Parfois le changement peut être douloureux mais approprié. Pierre a fait un travail magique l'année dernière. Les supporters ont vu quelques faibles évidentes. Mon boulot est d'optimiser notre opportunité d'arriver en Ligue des Champions. Beaucoup de supporters pensaient que Pierre aurait pu le faire, c'est peut-être vrai mais je veux accroître cette possibilité. Je respecte énormément la contribution de Pierre Sage, beaucoup de supporters comprennent pourquoi nous avons pris la décision."

"Il faut vraiment enseigner les joueurs la façon de suivre tel ou tel système. Je pense que les joueurs ne communiquent pas suffisamment entre eux. J'ai pensé à Paulo qui a une énorme expérience dans cette Ligue 1. A Lille, il n'avait pas d'aussi bonnes ressources et il a fait un travail extraordinaire. Je voulais qu'il prenne l'opportunité de nous rejoindre car il peut faire des choses merveilleuses."

Propos recueillis par J.H.