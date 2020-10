OL (F) : les Lyonnaises poursuivent leur sans-faute !

Les féminines de l’OL se sont imposées (0-3) ce vendredi soir sur le terrain de Fleury en ouverture de la 4e journée de Division Une. Quatrième succès en autant de rencontres pour les Lyonnaises qui confortent leur première place.



Pourtant, les joueuses de Jean-Luc Vasseur ont été mises en difficulté, notamment durant la première période. Malgré deux belles occasions en faveur des Fenottes, le score restait nul et vierge à la mi-temps (0-0).



Il faudra attendre la 69e minute pour l’ouverture du score rhodanienne. Sur un corner, Kadeisha Buchanan inscrit son premier but cette saison et donne l’avantage à l’OL. Wendie Renard aggrave la marque sur un nouveau corner (79′) avant que Nikita Parris (85′) n’achève les espoirs du FC Fleury 91.



Nouvelle victoire pour les partenaires d’Amandine Henry. Les Fenottes poursuivent leur série avant de recevoir Dijon samedi prochain.