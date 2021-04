OL féminin : Janice Cayman prolonge de deux ans

L’OL a annoncé ce jeudi la prolongation de Janice Cayman pour deux saisons supplémentaires.

Arrivée à l’OL en 2019 pour deux saisons, Janice Cayman vient de prolonger son bail jusqu’en 2023. À 32 ans, cette défenseuse pouvant jouer à plusieurs postes est surnommée le “couteau suisse”. Elle a débuté sa carrière en Belgique avant de rejoindre les Etats-Unis puis de découvrir la D1 Féminine avec Juvisy et Montpellier.

La footballeuse a disputé plus de 300 matchs dans sa carrière, en passant notamment par le Western New York Flash avec lequel elle a remporté le championnat américain. Cayman détient 111 sélections avec la Belgique, un record, et a également remporté le triplé avec l’OL en 2020.