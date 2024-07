OL : Jack O’brien sur le départ

Courtisé par de nombreux clubs de Premier League, le défenseur irlandais Jack O'Brien n'est pas loin de plier bagage. Un an seulement après son arrivée en provenance de Crystal Palace pour 1 million d'euros, le joueur de 23 ans, qui a disputé 32 matchs cette saison avec le maillot de l'OL, pourrait déjà quitter le club rhodanien. Non utilisé en amical contre Sankt Pauli, l'Olympique Lyonnais envisage la plus-value la plus importante pour ses finances qu'il pourrait réaliser. En plus de l'international irlandais, le club table sur une douzaine d'autres départs pour atteindre les 100 millions d'euros de cessions promis à la DNCG (direction nationale du contrôle de gestion).

ML