OL-Lens : l’avant-match

L’OL reçoit Lens ce samedi (21h) à l’occasion de la 12ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

L’OL doit oublier Nice

Pendant une grande partie de la conférence de presse d’avant-match de Peter Bosz, il a été question de Nice et de cet incroyable retournement de situation. En interne comme en externe, l’entraîneur néerlandais s’est efforcé de positiver, rappelant tout que son équipe avait fait de bien pendant 80 minutes. Il n’empêche que cette défaite (3-2) a stoppé net l’OL, seulement 9ème après 11 journées, même si Peter Bosz a tenu à relativiser la pression avant ce choc contre Lens : « A mon avis, à Lyon, il faut toujours gagner, contre Lens comme contre les autres équipes. » A noter que l’entraîneur récupère dans son groupe Islam Slimani.

Lens en pleine bourre

Deuxième du championnat, l’équipe de Franck Haise réalise, avec 21 points en 11 journées, le troisième meilleur début de saison de l’histoire du club. Les Nordistes n’ont été battus qu’une fois à l’extérieur, lors de la 10ème journée à Montpellier (1-0). Auparavant, ils avaient notamment gagné à Marseille (2-3) et à Monaco (0-2). « Ils ne sont pas deuxièmes de L1 par hasard, ils méritent vraiment cette place, explique Peter Bosz. A nous de battre cette bonne équipe. »

Une promesse de spectacle

La preuve en chiffres, via Opta : ce mach va opposer les deux équipes qui ont cadré le plus de tirs en Ligue 1 cette saison : 64 pour Lyon et 59 pour Lens. « Je suis sûr que ce sera un match spectaculaire, expose Peter Bosz. Lens n’a pas peur de jouer, nous non plus. »

La statistique :

Lyon n’a perdu que 2 de ses 21 dernières confrontations avec Lens en Ligue 1 (14 victoires, 5 nuls) : le 20 janvier 2008 à l’extérieur (0-3) et le 24 août 2014 à domicile (0-1).

Julien Huët

