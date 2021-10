L’OL se saborde, Kadewere expulsé, Bosz passif, ce qu’il faut retenir de Nice-OL ( 3-2 )

L’OL s’est incliné à Nice (3-2) à l’occasion de la 11ème journée de Ligue 1.

L’OL se saborde

Comment l’OL a-t-il fait pour perdre ce match ? ). « On a clairement failli mentalement » pour Lopes. « On a pété les plombs » pour Dubois. A 2-0 en sa faveur, Lyon avait le match complètement en main avant dix dernières minutes totalement irrationnelles. Le but d’Atal (81e) a réveillé les Aiglons et l’OL a cédé à la panique, à l’image de l’expulsion logique de Kadewere (86e) et du penalty concédé par Emerson et transformé par Delort (89e). Et l’OL a craqué une ultime fois dans le temps additionnel avec le but vainqueur de Guessang (93e). Si les responsabilités sont évidemment partagées, on notera que Emerson était absent sur le premier but et fautif sur le deuxième. Boateng manque aussi d’agressivité sur les premier et troisième buts.

La mauvaise opération de l’OL

D’un point de vue comptable, Lyon effectue une très mauvaise opération en concédant sa troisième défaite de la saison. Alors qu’il avait la possibilité de prendre la deuxième place provisoire en cas de victoire, l’OL perd du terrain sur ses concurrents directs dans la course au podium.

Galtier décisif, Bosz passif

Si le coaching de l’entraîneur champion de France a été gagnant, celui du Néerlandais interpelle : pourquoi le coach lyonnais n’a-t-il effectué aucun changement avant les entrées de Thiago Mendes (88e) et Diomandé (91e). L’entraîneur n’a pas été inspiré en passant à une défense centrale à trois dans le temps additionnel.

On n’arrête plus Toko-Ekambi

Et de huit pour le Camerounais ! Déjà auteur d’un doublé cette semaine à Prague, le numéro 7 de l’OL a encore fait trembler les filets sur la Côte d’Azur (35e). A noter la belle relance en profondeur de Boateng à l’origine de l’action.

Lopes malheureux

Le gardien lyonnais avait d’abord été remarquable sur une violente frappe de Delort (22e). Egalement décisif face à Dolberg (41e), le Portugais a malheureusement été impuissant en fin de match sur les trois buts niçois.