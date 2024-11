OL : L’Equipe Mag consacre sa une à John Textor

Riche, sympa et adoré au Brésil. On plaisante à peine mais c'est presque ainsi qu'on pourrait résumer le long reportage de L'Equipe Magazine qui a suivi John Textor pendant une semaine entre la Floride, Rio, les Bahamas, Londres et Lyon.

La couverture et un portait de John Textor sur 5 double pages dans Le Magasine l'Équipe de cette semaine — OL Plus (@olplus.olplus.fr) 2024-11-22T11:43:01.000Z

Dans ce très portrait très intimiste, le propriétaire de l'OL parle parfois foot et explique notamment ce qu'il attend d'un entraîneur : « Je ne virerai jamais un coach qui essaie de gagner, mais je virerai celui qui essaie de ne pas perdre ». On découvre aussi qu'il déteste qu'un de ses coachs utilise un système avec trois défenseurs centraux, reprochant ainsi à Pierre Sage ce schéma lors du récent nul de l'OL à Hoffenheim (2-2) : "On a fait une première période pourrie et il n'a pas changé le système, pourquoi ?. Ensuite, on a été menés et on est restés à trois derrière jusqu'au bout, je ne comprends pas. C'est incompréhensible."