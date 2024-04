OL-Monaco : l’avant-match

Olympique Lyonnais – AS Monaco, 31e journée de L1, dimanche 19 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Encore un choc

Quinze jours après la renversante victoire devant Brest (4-3), une semaine après la claque à Paris (4-1), l'OL reçoit un autre cador, l'AS Monaco, solide deuxième du championnat. Dithyrambique envers les Monégasques, Pierre Sage a prévenu ses hommes : "Il va falloir qu'on soit bons dans tout. Monaco est une équipe tellement complète que ça nous force à être bon partout. On est ambitieux, on l'a affiché.".

A quatre journées de la fin du championnat, l'OL, 9e, entend bien lutter jusqu'à la dernière journée pour la conquête de la septième place, qui serait qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conférence en cas de défaite face au PSG en finale de la coupe de France. Lyon connaîtra avant le coup d'envoi le résultat du septième Rennes, qui accueille Brest ce dimanche à 17 heures. L'OL est actuellement à un point des Bretons, et seulement devancé à la différence de buts par Marseille qui recevra Lens ce dimanche à 21h.

D'ailleurs, une victoire de l'OL conjuguée à une défaite des Nordistes relancerait même aussi l'OL dans la course à la sixième place, également qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.

Pierre Sage, encore un adversaire difficile pour l'OL

Monaco en forme

Invaincu lors de ses huit derniers matchs de L1, Monaco, même privé de son maître à jouer Golovin reste même sur quatre succès consécutifs, dont les deux dernières victoires à Brest (0-2) et devant Lille (1-0). Avec son bilan positif de neuf succès uatre nuls et seulement deux défaites en 15 matchs à l'extérieur, le club du Rocher est le deuxième plus performant de L1 (derrière le PSG) en déplacement.

Clinton Mata

La stat à confirmer

L'OL rest e sur cinq victoires d'affilée devant Monaco en L1.

Plus de 55 000 spectateurs et des surprises

«Cette soirée réserve bien d’autres surprises qui ne peuvent être dévoilées avant le jour du match afin de rendre ce moment exceptionnel



Une chose est certaine, il ne faudra pas manquer celui contre Monaco »#OLASM 😏 https://t.co/c3I319xaau — Max (@MaxOL69) April 19, 2024

J.H.

Olympique Lyonnais – AS Monaco, 31e journée de L1, dimanche 19 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous pendant le match sur la chaîne Twitch Tonic Radio et après la rencontre pour le debrief sur la page Facebook Tonic Radio.