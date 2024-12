OL-Nice : le Gym saisi la direction technique de l’arbitrage et la LFP

Au lendemain d’une lourde défaite 4-1 face à l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice a décidé de saisir la direction technique de l’arbitrage et la LFP. Le club niçois met en cause plusieurs décisions prises par l’arbitre, Monsieur Bastien Dechepy. Le Gym dénonce notamment une faute potentielle dans la surface de réparation sur Evan Guessand, un but refusé au même joueur, ainsi qu’une faute non signalée de Lacazette sur son deuxième but. Le club pointe également deux charges violentes non sanctionnées contre Cho et Sofiane Diop. Ces incidents, selon Nice, auraient influencé le cours du match.

EP