OL – Olympiakos : l’avant-match

Olympique Lyonnais – Olympiakos, 1ère journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa, jeudi 21h00. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’enjeu : Bien entamer l’Europe



Si Lyon est en difficulté en championnat, la coupe d’Europe peut permettre aux hommes de Pierre Sage de redistribuer les cartes. Les Lyonnais retrouvent les soirées européennes pour la première fois depuis deux ans. De quoi motiver le groupe, abattu après la défaite (2-3) contre Marseille dimanche dernier. Pierre Sage l'espère : "C'est un match qui tombe bien car il laisse peu de temps pour se poser 3 000 questions. Quoiqu'il arrive, c'est un autre match avec la nécessité d'avoir un meilleur résultat. Les joueurs se sont vite remobilisés de manière à avoir le rebond attendu. Dans tous les cas, on a pas le temps de se taper la tête contre les murs et on s'est vite remis au travail."

Lacazette ne veut pas comparer ce début de saison avec celui de l'an passé

L’adversaire : L’Olympiakos veut aussi se relancer



Troisième de SuperLeague, le club grec reste néanmoins sur une défaite 2-1 à l'Aris Salonique avant de se déplacer à Lyon. Habitué des coupes d’Europe, l’Olympiakos aura à cœur de tenir son rang d’équipe à craindre. Pour rappel, le club s’était imposé en mai dernier, contre la Fiorentina, en finale de Ligue Europa Conférence (1-0 a.p.).

Le joueur à suivre : Le grand soir pour Lacazette ?

En délicatesse face à Marseille dimanche soir, Alexandre Lacazette n’a toujours pas ouvert son compteur cette saison. Usé par les Jeux Olympiques, le capitaine des Gones peine à retrouver sa forme. Pour autant, le joueur formé au club reste le meilleur buteur lyonnais en Ligue Europa avec 22 réalisations. En conférence de presse, Pierre Sage a répété sa "confiance" envers Lacazette comme envers Mikautadze.

Lacazette et Mikautadze n'ont pas encore marqué cette saison. Ecoutez Pierre Sage et Alexandre Lacazette

La statistique :

Le compte OL_Data sur X fait état d’une statistique étonnante : 2 des 3 derniers vainqueurs de l’Europa League ne comptaient que 4 points après leurs 5 premières journées de championnat (Séville pour la saison 2022-2023 et Francfort pour la saison 2021-2022).

L’historique : Avantage Lyon

Ce jeudi soir, les deux équipes s’affronteront pour la septième fois. Un duel qui reste à l’avantage de l’OL avec quatre victoires et deux défaites.

Le saviez-vous ?



Le dernier match de l’OL en Coupe d’Europe a eu lieu le 14 avril 2022 contre West Ham (0-3), en quart de finale retour de la Ligue Europa. Ce jeudi 26 septembre 2024, 896 jours se seront écoulés depuis cette rencontre.

La question :

Après le 3-5-2 lors des trois derniers matchs, Pierre Sage va probablement changer de système. Avec un 4-3-3, un 4-2-3-1 ou un 4-4-2 ? Avec huit offensifs à sa disposition, le coach a l'embarras du choix.

Sage sur le système : "Je souhaite éclaircir 2 points : 1/Notre effectif est construit sur un système avec des ailiers 2/Malgré tout avec notre 3-5-2, on a eu beaucoup d'occasions." Le coach dit toutefois "possible" un changement#OLOlympiakos jeudi en intégralité @tonic_radio — Tonic Radio (@tonic_radio) September 25, 2024

Olympique Lyonnais – Olympiakos, 1ère journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa, jeudi 21h00. A vivre en intégralité de la première à la dernière minute sur Tonic Radio dès 20h45 avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux X et Instagram.

Laura Battista (avec J.H.)