OL-Toulouse : Pour relever un peu la tête

L’Olympique Lyonnais reçoit Toulouse ce mercredi en 1/8ème de finale de la coupe de la Ligue.

Le contexte :

L’OL doit sortir du catastrophisme ambiant dans lequel il est plongé depuis la mi-août. Les graves blessures de Memphis Depay et de Jeff-Reine Adelaïde ont encore plus plombé le moral du club et de ses supporters. Mais une grande ‘’institution’’ comme l’OL doit avoir des ressources pour sortir d’une telle crise. Cela n’a l’air de rien mais deux succès en cette fin d’année contre Toulouse en coupe de la Ligue et samedi à Reims en championnat permettraient au club de relever la tête avant la deuxième partie de saison.

Juninho espère deux victoires cette semaine





L’adversaire :

Si l’OL est en crise, que dire du TFC ? Battus à domicile par Reims (0-1) samedi, les Toulousains sont derniers de L1. Depuis leur revers contre Lyon (2-3) le 2 novembre, ils ont tout simplement perdu tous leurs matchs, soit sept défaites d’affilée.





Les déclas :

Rudi Garcia (ent.OL) : ‘’C’est le chemin le plus court pour gagner un trophée. On jouera toutes les compétitions à fond. Les coupes peuvent procurer de belles émotions, il faut les jouer à fond.’’

Antoine Kombouaré (ent. Toulouse) : ‘’Ce huitième de finale n’arrive pas au bon moment c’est vrai mais il faut le jouer. Nous allons là-bas pour donner le meilleur ! Et pour arrêter cette hémorragie et bien préparer le match de championnat à Nice, nous devrons faire un bon match à Lyon. Nous jouerons ce match avec l’ambition de faire un bon match, de progresser, et de poser des problèmes à l’OL’’.

Le joueur à suivre :

Comme d’habitude, c’est le gardien remplaçant qui va jouer en coupe de la Ligue. Ciprian Tatarusanu disputera ainsi son premier match officiel sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Le Roumain aura à cœur de se montrer, lui qui n’a pas franchement digéré que l’OL le recrute poour être doublure et qui cherchera probablement à quitter le club cet hiver.

La statistique à stopper :

Depuis qu’il est à Décines, l’OL n’a pas gagné un seul match de coupe de la Ligue à domicile : défaites devant Guingamp en 2016 (2-2, 3 t.a.b à 4) et devant Strasbourg en quart de finale en janvier 2019 (1-2). Entre-temps, l’OL avait été sorti dès son entrée à Montpellier en huitième de finale en 2017 (4-1).

Le tweet :

Toulouse au Groupama Stadium:

3 matchs joués, 3 défaites#OLTFC pic.twitter.com/r7PKMt4dzt — Stade OL HD (@StadeOLHD) December 16, 2019

Julien Huët

OL-Toulouse, huitième de finale de la coupe de la Ligue, à vivre ce mercredi dès 18H30 en intégralité sur Tonic Radio. Rendez-vous également sur la page Facebook Tonic Radio pour vivre le match et après la rencontre pour le debrief avec nos journalistes.