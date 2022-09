OM : Valentin Rongier prolonge jusqu’en 2026

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Valentin Rongier a officiellement signé une prolongation de contrat le liant à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026, soit pour deux saisons supplémentaires. Âgé de 27 ans, l’ancien Nantais était arrivé en 2019 et s’est imposé comme un véritable titulaire et un réel leader dans l’équipe phocéenne. Positionné comme défenseur droit l’an passé, il est bel et bien de retour dans l’entrejeu cette saison et fait partie des Marseillais les plus en forme. Le club en aura besoin pour atteindre ses objectifs.