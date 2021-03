Open 6e Sens : Caroline Garcia se qualifie pour le second tour

Caroline Garcia a bataillé mais s’est qualifiée pour les 8e de finale de l’Open 6e Sens. La Lyonnaise a éliminé Océane Dodin en 3sets (6-2 ; 2-6 ; 6-3). La tête de série n°3, s’attendait à “un match difficile”.



Caroline Garcia est finalement parvenue à retrouver son “calme dans le 3e set pour être solide sur le service et saisir les occasions”.



La Lyonnaise affrontera la vainqueure du match entre Lapko et Golubic. A noter également les qualifications de Mladenovic, Martincova, Gasparyan, Voegele, Badosa et Sasnovich.



Ce mercredi, on retrouvera Alizé Cornet, Clara Burel mais aussi Fiona Ferro sur les courts.

