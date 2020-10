Parité : les inégalités persistent dans les conseils municipaux

Cela change petit à petit mais la parité n’est pas encore atteinte. L’INSEE publie une enquête sur la parité dans les conseils municipaux. L’Institut national de la statistique et des études économiques a analysé les données de plus de 4000 communes dans la région. Et résultat 43.9 % des élus sont des femmes.

Pour neuf des douze départements de la région, le taux de féminisation des conseils municipaux est supérieur à la moyenne nationale (42,3 %). Il est compris entre 42,6 % pour la Drôme et 47,1 % pour le Rhône, 11e département métropolitain aux conseils municipaux les plus féminisés.



Même si le taux de féminisation des conseils municipaux est supérieur à la moyenne nationale, des “inégalités persistent”. Par exemple, seulement 21.2% des maires sont des femmes. Un pourcentage qui baisse encore quand on regarde les grandes villes de la région.

De manière générale, plus les communes ont une population importante, plus la part de femmes parmi les maires est faible.