Pass sanitaire : l’Assemblée vote le nouveau texte anti-covid

Les députés ont adopté très tôt ce vendredi matin en première lecture le nouveau projet de loi anti-Covid qui prévoit l’extension controversée du pass sanitaire et l’obligation vaccinale pour les soignants. Le texte va désormais arriver entre les mains des sénateurs. Le gouvernement souhaite une adoption définitive d’ici la fin du week-end.

L’obligation vaccinale étendue aux soignants, sapeurs-pompiers ou encore professionnels auprès des personnes âgées a fait consensus, mais ce n’est pas le cas de l’extension du pass sanitaire dans les cafés-restaurants. Près de 1 200 amendements avaient été déposés sur le projet de loi



A noter que le pass sanitaire sera nécessaire dans tous les établissements de santé pour les patients et visiteurs dans les hôpitaux et Ehpad. Seul exception les urgences médicales. Les 12-17 ans pourront attendre jusqu’au 30 septembre pour obtenir le pass sanitaire.

Les séminaires d’entreprise seront également soumis au pass.

Pour rappel, le pass sera également obligatoire pour se rendre au restaurant, au bar, au café (terrasse comprise), dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² ou encore, dans les transports de longue distance (train, avion, car).